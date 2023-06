UNHCR: Mbi 108 milionë njerëz u zhvendosën me forcë në mbarë botën në vitin 2022

Një raport i UHCHR-së thotë se rreth 108,4 milionë njerëz u zhvendosën me forcë në mbarë botën në vitin 2022 si rezultat i persekutimit, konfliktit, dhunës dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut, raporton Anadolu.

Raporti i Trendeve Globale të Zhvendosjes së Detyrueshme 2022 nga Agjencia e OKB-së për Refugjatët (UNCHR) zbuloi se shifra përfshin 62,5 milionë njerëz të zhvendosur brenda vendit, 35,3 milionë refugjatë, 5,4 milionë azilkërkues dhe 5,2 milionë njerëz që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.

Barra më e rëndë bie mbi supet e vendeve me të ardhura të ulëta dhe të mesme, pasi ato strehojnë 76 për qind të refugjatëve në botë dhe njerëzve të tjerë që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.

Vendet më pak të zhvilluara kanë ofruar azil për 20 për qind të totalit, thuhet në raport, ndërsa 70 për qind e totalit janë strehuar në vendet fqinje me vendet e tyre të origjinës.

Turqia strehon popullsinë më të madhe të refugjatëve

Raporti nënvizonte se Turqia strehon popullsinë më të madhe të refugjatëve në mbarë botën me afro 3,6 milionë refugjatë, e pasuar nga Irani me 3,4 milionë, Kolumbia me 2,5 milionë dhe Gjermania me 2,1 milionë.

Në raport me popullsinë e tyre kombëtare, Libani dhe Aruba strehojnë numrin më të madh të refugjatëve dhe njerëzve të tjerë që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.

Ndërkohë fëmijët, të cilët përbëjnë 30 për qind të popullsisë së botës, përfaqësojnë 40 për qind të të gjithë njerëzve të zhvendosur me forcë, sipas raportit.

Në lidhje me pretendimet e reja, raporti thekson se SHBA-ja ishte pranuesi më i madh në botë i aplikantëve të rinj individualë, pasi pranoi 730.400 kërkesa nga një total prej 2,6 milionë në 2022.

Gjermania pasoi SHBA-në me 217.800 persona. Kosta Rika, Spanja dhe Meksika ishin ndër pesë përfituesit më të mëdhenj.

Raporti nënvizon se 52 për qind e të gjithë refugjatëve dhe njerëzve të tjerë që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare vinin nga vetëm tre vende: Siria (6,5 milionë), Ukraina (5,7 milionë) dhe Afganistani (5,7 milionë).

Gjithashtu në raport thuhet se numri i përgjithshëm i refugjatëve në mbarë botën u rrit me një rekord prej 35 për qind, ose 8,9 milionë njerëz, në 34,6 milionë në fund të vitit 2022.

Rritja ishte kryesisht për shkak të refugjatëve nga Ukraina që ikën nga konflikti i armatosur në vendin e tyre dhe vlerësimeve të rishikuara të afganëve në Iran dhe Pakistan, shton raporti.

“Këto shifra na tregojnë se disa njerëz shpejtojnë nga konfliktet dhe janë shumë të ngadalshëm për të gjetur zgjidhje”, tha Filippo Grandi, Komisioneri i Lartë i OKB-së për Refugjatët. Pasoja është shkatërrim, zhvendosje dhe ankth për çdonjërin prej miliona njerëzve të larguar me forcë nga shtëpitë e tyre.

Kthimet dhe zhvendosjet

Raporti nënvizon gjithashtu një përparim pozitiv pasi gjashtë milionë njerëz të zhvendosur u kthyen në zonat e tyre të origjinës në vitin 2022, duke përfshirë 5,7 milionë persona të zhvendosur brenda vendit dhe 339.300 refugjatë.

Ndërkohë, sipas statistikave, 114.300 refugjatë u zhvendosën, duke dyfishuar shifrën e një viti më parë (57.500).

Gjithashtu, UNHCR shpërndau 116.500 refugjatë në shtete të ndryshme, sipas raportit.

“Ndërsa numri i refugjatëve dhe personave të zhvendosur brenda vendit që gjetën zgjidhje u rrit në vitin 2022 krahasuar me vitin e kaluar, zgjidhjet e qëndrueshme vazhdojnë të mbeten realitet për shumë pak njerëz”, vuri në dukje raporti.

Gjatë vitit 2022, të paktën 5,7 milionë persona të zhvendosur brenda vendit u kthyen në vendin e tyre të origjinës, 8 për qind më shumë krahasuar me një vit më parë, thotë raporti.

Ndërsa për refugjatët, zgjidhje të tilla si riatdhesimi vullnetar, integrimi lokal dhe zhvendosja në një vend të tretë dhe bashkimi familjar ka çuar që 339,300 refugjatë të kthehen në vendet e tyre të origjinës, ndërsa 114,300 refugjatë u zhvendosën në një vend të tretë të sigurt.