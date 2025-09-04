UNICEF: E paimagjinueshmja në qytetin e Gazës ka filluar

Tess Ingram, menaxhere e komunikimit për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut në UNICEF, paralajmëroi në një seancë të OKB-së nga Gaza se uria dhe bombardimet po i çojnë fëmijët drejt kufirit të mbijetesës.
Ajo tha se qyteti i Gazës, i konsideruar strehë e fundit për familjet në veri, po shndërrohet shpejt në një vend ku fëmijëria nuk mund të mbijetojë. Rreth 1 milion njerëz mbeten të bllokuar në një “qytet frike, arratisjeje dhe varrimesh”.
Sipas saj, spitalet janë në prag kolapsi, me vetëm pesë njësi kujdesi intensiv për të porsalindur, inkubatorë që punojnë me kapacitet të dyfishtë dhe klinika kundër kequshqyerjes të tejmbushura.
Ingram përmendi rastin e Nesmës, një nënë që humbi vajzën dyvjeçare nga uria muajin e kaluar, ndërsa vajza e saj tjetër, nëntëvjeçare, po lufton për jetën.
“Kjo e paimagjinueshme nuk po afrohet – ajo ka filluar tashmë. Përshkallëzimi është në rrugë e sipër”, tha ajo, duke shtuar se kostoja e mosveprimit do të maten me jetët e fëmijëve të varrosur nën rrënoja, të shuar nga uria dhe të heshtur pa pasur mundësi të flasin. /mesazhi