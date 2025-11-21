UNICEF-i: Çdo ditë vriten 2 fëmijë në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Mesatarisht, pothuajse dy fëmijë janë vrarë çdo ditë në incidente të lidhura me konfliktin në Rripin e Gazës që nga fillimi i armëpushimit, paralajmëroi sot UNICEF-i, duke thënë se dhuna nuk është ndalur pavarësisht marrëveshjeje që synon të ndalojë vrasjet, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires tha se “Që nga 11 tetori derisa armëpushimi ka qenë në fuqi, të paktën 67 fëmijë janë vrarë në incidente të lidhura me konfliktin në Rripin e Gazës dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur”.
Ai tha se kjo përkon me “një mesatare prej pothuajse dy fëmijësh të vrarë çdo ditë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit dhe marrëveshja që vrasjet do të ndaleshin më në fund u arrit”. Pires thekson se pas çdo shifre është një fëmijë, jeta e të cilit u ndërpre me dhunë, duke përsëritur se këto nuk janë thjesht statistika.
Sipas tij, ekipet e UNICEF-it po dëshmojnë në terren, fëmijë që flenë jashtë me amputime dhe të tjerë të mbetur jetimë dhe që dridhen nga frika ndërsa mbijetojnë në strehimore të përmbytura dhe të improvizuara të zhveshura nga dinjiteti.
“E kam parë vetë këtë kur isha atje për herë të fundit në gusht. Realiteti i imponuar në Gaza mbetet brutalisht i thjeshtë. Nuk ka vend të sigurt për ta dhe bota nuk mund të vazhdojë të normalizojë vuajtjet e tyre”, thekson ai.
Pavarësisht zgjerimit të operacioneve të saj, UNICEF-i thotë se përpjekjet e saj mbeten të pamjaftueshme. Ai tha se agjencia e OKB-së “mund të bënte shumë më tepër nëse ndihma që është vërtet e nevojshme do të vinte më shpejt”.
Duke paralajmëruar për kushtet e dimrit dhe rreziqet e shtuara për qindra mijëra fëmijë të zhvendosur që jetojnë në strehimore, Pires paralajmëroi se rreziqet janë tepër të larta pasi sezoni i ri është një shumëzues kërcënimi.
“Fëmijët nuk kanë ngrohje, nuk kanë izolim dhe shumë pak batanije”, tha ai duke shtuar se “Infeksionet e frymëmarrjes janë në rritje ndërsa uji i kontaminuar nxit përhapjen e diarresë”.
Pires më tej thekson se “fëmijët vazhdojnë të ngjiten mbi rrënojat e thyera zbathur”.
“Shumë fëmijë tashmë e kanë paguar çmimin më të lartë, shumë të tjerë ende po e paguajnë atë, edhe nën një armëpushim. Bota u premtoi atyre se (lufta) do të ndalet dhe ne do t’i mbrojmë ata”, tha ai duke inkurajuar se “Tani duhet të veprojmë si të tillë”.