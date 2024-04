Universitetet turke në mbështetje të protestave studentore pro Palestinës

Një numër i konsiderueshëm universitetesh në Turqi kanë reaguar kundër përdorimit joproporcional të forcës policore ndaj studentëve që protestojnë në solidaritet me Gazën e Palestinës në gjithë Shtetet e Bashkuara.

Universitetet në Turqi lëshuan deklarata në mbështetje të protestave studentore, të cilat kanë nisur disa ditë më parë në Universitetin Columbia në ShBA dhe më pas u përhapën në universitete në shtete të ndryshme, dhe dënuan ashpër dhunën e policisë ndaj tyre.

“Për më shumë se 6 muaj, dhuna është përdorur ndaj studentëve të universitetit, të cilët kanë protestuar paqësisht kundër mizorive që synojnë shkatërrimin e njerëzve të pafajshëm që jetojnë në Gaza”, thuhet në deklaratat e përbashkëta të 26 universiteteve.

Universitetet turke theksojnë “Ne e njohim përgjigjen disproporcionale ndaj protestave paqësore të studentëve të universitetit si një goditje ndaj të drejtave themelore të njeriut dhe lirisë akademike, dhe ne ndjejmë keqardhje të thellë dhe e dënojmë ashpër atë.”

Ata vunë në dukje se disa studentë madje janë ndaluar dhe universitetet kanë zgjedhur mësimin në distancë për të ndaluar protestat.

Nga Universiteti Kolumbia në Yale, Universiteti i Nju Jorkut në Harvard, prokurorët kanë kërkuar që universitetet e tyre të mbështesin thirrjet për një armëpushim në Gaza dhe të ndërpresin lidhjet me kompanitë e lidhura me Izraelin.

Lufta e Izraelit në Gazën e rrethuar, tashmë në ditën e saj të 202-të, ka vrarë të paktën 34.262 palestinezë, ku 70 për qind e tyre foshnja, fëmijë dhe gra dhe ka plagosur mbi 77.229 njerëz. /trt

