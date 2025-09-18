UNRWA kërkon armëpushim të menjëhershëm dhe ndihmë humanitare për Gazën

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) përsëriti thirrjen e saj për të zhvendosur vëmendjen globale drejt një armëpushimi të menjëhershëm dhe ndihmës humanitare në Gaza, ku lufta e vazhdueshme e Izraelit e ka shkatërruar enklavën, transmeton Anadolu.
“Zhvendoseni fokusin në Gaza drejt një armëpushimi të menjëhershëm, ndihmës humanitare, vullnetit politik, humanizmit”, tha UNRWA në një postim në platformën amerikane të medias sociale X.
“Lejojeni UNRWA-në të fusë ndihmën tonë dhe ta shpërndajë atë në mënyrë të sigurt dhe në shkallë të gjerë”, shtoi agjencia.
Izraeli ka mbyllur kalimet e Gazës që nga 2 marsi, duke penguar hyrjen e kamionëve me ushqim dhe ndihmë pavarësisht qindrave që presin në kufi. Ky veprim ka përkeqësuar katastrofën humanitare në enklavë, duke i lënë banorët pa qasje në furnizimet bazë.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 65.100 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë shkaktuar uri të përhapur dhe sëmundje.