UNRWA: Nuk ka hapësirë në jug për banorët e Gazës

Agjencia e OKB-së për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) ka paralajmëruar se nuk ka më vend në jug të Rripit të Gazës për banorët e qytetit të Gazës.
Sipas UNRWA-së, Izraeli po përpiqet të zhvendosë rreth një milion njerëz drejt “zonave të evakuimit” në jug, por atje nuk ka hapësirë për t’i strehuar.
Agjencia tha se sistemi humanitar në qytetin e Gazës është pranë kolapsit, ndërsa shërbimet komunale pothuajse nuk ekzistojnë.
“Situata në qytetin e Gazës është më e rrezikshmja që nga fillimi i luftës,” theksoi UNRWA. /mesazhi