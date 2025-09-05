UNRWA paralajmëron për rrezik të madh për më të cenueshmit në Gaza

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) ka paralajmëruar se të moshuarit, kujdestarët dhe personat me aftësi të kufizuara në Gaza po përballen me rrezik të madh gjatë rrethimit izraelit dhe zhvendosjes së detyruar.
UNRWA njoftoi se prej më shumë se gjashtë muajsh nuk ka mundur të shpërndajë ndihma në territor, duke lënë mbi 83 për qind të njerëzve në nevojë pa ndihmën jetike.
Komisioneri i përgjithshëm i UNRWA-së, Philippe Lazzarini, tha se rreth 6,000 kamionë me furnizime ndodhen në Jordan dhe Egjipt, të mjaftueshme për dy muaj për të gjithë Gazën.
“Vetëm një armëpushim dhe qasje e lirë humanitare mund ta parandalojnë urinë e afërt,” theksoi ai. /mesazhi