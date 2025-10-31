Uragani “Melissa” merr të paktën 50 jetë njerëzish në Karaibe

Uragani “Melissa” ka shkaktuar vdekjen e 50 personave në Karaibe pasi goditi Xhamajkën, Haitin dhe Kubën, raportoi sot CBS News, transmeton Anadolu.
Stuhia la të paktën 30 viktima në Haiti, 19 në Xhamajka dhe dy në Republikën Dominikane ndërsa shkaktoi dëme të rënda në Kubë, duke e bërë atë një nga uraganet më të forta të Atlantikut të regjistruara ndonjëherë.
Qendra Kombëtare e Uraganeve e SHBA-së raportoi sot se “Melissa” po lëvizte mbi ujërat e hapura të Atlantikut pasi kaloi Bermudën herët të premten me erëra maksimale të qëndrueshme prej 90 mph.
“Melissa pritet të bëhet një ciklon i fortë post-tropikal më vonë (të premten) me parashikime për dobësim gradual gjatë fundjavës”, tha qendra.
Uragani shkaktoi dëme të rënda, përmbytje dhe evakuime në pjesë të Republikës Dominikane, Haitit, Xhamajkës dhe Kubës, me Ishujt Turks dhe Caicos të vendosur gjithashtu nën paralajmërime.
Santiago de Cuba, qyteti i dytë më i madh i Kubës, pësoi dëme të mëdha ndërsa famullia jugperëndimore e Shën Elizabetës e Xhamajkës mbeti e varrosur në baltë dhe rrënoja.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio tha të enjten se vendi i tij është i gatshëm t’i ofrojë ndihmë të menjëhershme humanitare popullit të Kubës pas uraganit.