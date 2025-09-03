Uria mbetet realitet i frikshëm në qytetin e Gazës

Në qytetin e Gazës mungojnë plotësisht burimet e proteinave dhe prodhimet e freskëta. Banorët thonë se u deshën orë të tëra për të gjetur një kilogram domate, të cilat ishin shumë të shtrenjta dhe aspak të freskëta.
Shfaqja e disa produkteve të importuara, si kavanoza çokollate, nuk zgjidh problemin e urisë.
Familjet vazhdojnë të kufizojnë ushqimin, duke ngrënë vetëm një vakt në ditë për t’u siguruar që fëmijët të ushqehen.
Në spitale po shtohet numri i pacientëve që vuajnë nga kequshqyerja e rëndë si pasojë e urisë së detyruar.