Uria thellohet në Gaza, mijëra të zhvendosur presin në radhë për një vakt të vetëm ditor

Uria po thellohet në Rripin e Gazës, ndërsa shumë palestinezë të zhvendosur presin me orë të tëra në radhë të gjata në përpjekje për të siguruar një vakt të vetëm të ngrohtë nga kuzhinat bamirëse, raporton Anadolu.
Familjet shpesh detyrohen të presin deri në gjysmë dite nën kushtet e dimrit, me shpresën për të marrë një sasi minimale ushqimi që më pas ndahet mes disa anëtarëve të familjes.
Izraeli ka vazhduar të shkelë marrëveshjen e armëpushimit, pavarësisht njoftimit të administratës amerikane në muajin janar se faza e dytë e marrëveshjes kishte nisur. Kjo fazë përfshin tërheqje shtesë izraelite nga Gaza dhe nisjen e përpjekjeve për rindërtim, të cilat OKB-ja i vlerëson se do të kushtojnë rreth 70 miliardë dollarë.
Armëpushimi ndali ofensivën izraelite që nisi në tetor të vitit 2023 dhe zgjati më shumë se një vit, duke vrarë pothuajse 72 mijë palestinezë dhe duke plagosur mbi 171 mijë të tjerë, ndërsa shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës së Gazës.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka vazhduar shkeljet, vetëm që atëherë duke vrarë të paktën 574 palestinezë dhe duke plagosur 1.518 të tjerë.