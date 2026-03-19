Ushtarët danezë të përgatitur për një “sulm të mundshëm” amerikan në Grenlandë

Ushtarët danezë janë përgatitur për një sulm të mundshëm të SHBA-së ndaj Grenlandës mes kërcënimeve për marrjen nën kontroll të ishullit nga presidenti Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit DR, i cili citon burime nga Danimarka, Franca dhe Gjermania, kur ushtarët danezë u dërguan në Grenlandë në muajin janar, ata thuhet se morën eksplozivë për të shkatërruar pista kyçe dhe furnizime gjaku për të trajtuar të plagosurit, si pjesë e përgatitjeve për të penguar një marrje të mundshme të ishullit nga SHBA-ja.
Një zyrtar i lartë francez tha për DR se kriza në Grenlandë i bëri evropianët të kuptojnë se duhet të jenë në gjendje të kujdesen vetë për sigurinë e tyre.
Menjëherë pas zgjedhjes së Trumpit, Danimarka thuhet se kërkoi mbështetje politike nga Franca, Gjermania dhe kryeqytetet nordike për të formuar një aleancë evropiane që do të mbronte Grenlandën nga një marrje e mundshme nga SHBA-ja.
“Udhëheqja politike, mbrojtja dhe aparati i sigurisë në Danimarkë vendosën të ‘luajnë lojën’ ”, tha zyrtari francez.
Sipas burimeve, qeveria daneze gjithashtu përshpejtoi dislokimin e trupave në Grenlandë në fillim të janarit, veçanërisht pas ndërhyrjes ushtarake amerikane në Venezuelë.
“Kur Trump vazhdon të thotë se dëshiron të marrë Grenlandën dhe më pas ndodhi ajo që ndodhi në Venezuelë, ne duhej t’i merrnim seriozisht të gjitha skenarët”, tha një burim për DR.
Burimet shtuan se në rast të një sulmi amerikan, ushtarët danezë do të përdornin municion dhe do të angazhoheshin në luftime, ndërsa avionët luftarakë F-35 të dërguar në veri ishin gjithashtu të armatosur rëndë.
“Unë u rrita gjatë Luftës së Ftohtë dhe ndonjëherë do të doja të kthehesha në atë kohë relativisht të qëndrueshme kur liderët botërorë e dinin deri ku mund të shkonin pa shkaktuar skenarin më të keq”, tha një zyrtar gjerman për DR.
Një zyrtar francez theksoi se Evropa duhet të “rimësojë gjuhën e fuqisë” dhe të mos llogarisë mbështetjen ushtarake nga SHBA-ja.
Në muajt e fundit, Trump ka rinovuar interesin për kontrollin amerikan mbi Grenlandën, duke përmendur shqetësime të sigurisë kombëtare lidhur me Rusinë dhe Kinën. Ai gjithashtu kërcënoi me sanksione ndaj vendeve evropiane që do ta kundërshtonin këtë veprim.
Më vonë, Trumpi i tërhoqi këto kërcënime pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, duke theksuar se ishte arritur një kornizë për një marrëveshje të mundshme që përfshin Grenlandën dhe rajonin më të gjerë të Arktikut, e ndjekur nga bisedime mes SHBA-së, Danimarkës dhe Grenlandës.