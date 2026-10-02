Ushtria e Jemenit: 1 540 pjesëtarë të Huthive të vrarë ose plagosur gjatë 24 orëve të fundit

Ushtria e Jemenit të premten njoftoi se ka kryer 474 operacione kundër objektivave të Huthive në disa fronte gjatë 24 orëve të fundit, duke vrarë ose plagosur 1.540 pjesëtarë të grupit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak Majed Abdullah al-Nazili tha se në operacione janë përdorur avionë luftarakë, dronë, artileri, raketa dhe raketahedhës për të goditur pozicionet, lëvizjet, përforcimet dhe kapacitetet ushtarake të Huthive.
Sipas al-Nazilit, operacionet janë zhvilluar në fronte që shtrihen nga jugu i Haradhit dhe zona bregdetare deri në Kitaf, Al-Xheuf, Marib, Al-Bejda, Lahj, Sana dhe Saada, me fokus të veçantë në Taiz.
Ai tha se operacionet kanë shënjestruar ato që ushtria i ka përshkruar si burime kërcënimi, grumbullime të Huthive, përforcime, qendra komanduese dhe kontrolli, si dhe kapacitete të tjera ushtarake.
Al-Nazili pretendoi se 1.540 luftëtarë të Huthive janë vrarë ose plagosur, shumica e tyre në frontet e Taizit. Ai gjithashtu pretendoi se janë shkatërruar ose dëmtuar 216 automjete ushtarake dhe pajisje të tjera.
Zëdhënësi pretendoi se operacionet kanë ndalur përparimin e Huthive në Taiz dhe kanë penguar grupin të arrijë përparim në terren.
Njoftimi u bë në një kohë kur luftimet në Jemen janë intensifikuar. Më herët të premten, ushtria tha se avionët e saj luftarakë kanë kryer 20 sulme kundër lëvizjeve dhe përforcimeve të Huthive në Taiz.
Forcat qeveritare gjithashtu kanë raportuar sulme kundër atyre që i kanë përshkruar si objektiva me rëndësi të lartë në Sana dhe Saada.
Të mërkurën, ushtria tha se kishte kryer 468 operacione kundër luftëtarëve dhe pajisjeve ushtarake të Huthive në tri fronte, duke pretenduar se qindra pjesëtarë të grupit ishin vrarë ose plagosur.
Luftimet e fundit janë pjesë e një përshkallëzimi ushtarak që ka nisur në korrik, më i madhi që nga qetësia relative pas armëpushimit të vitit 2022.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që kur Huthit morën kontrollin e Sanas dhe disa provincave në vitin 2014, duke bërë që një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në vitin 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.