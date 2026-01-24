Ushtria e SHBA-së godet një motobarkë në Paqësorin Lindor

Ushtria amerikane të premten ka kryer një sulm ndaj një motobarke që dyshohet se ishte e përfshirë në trafik droge në Paqësorin Lindor, njoftoi Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM), transmeton Anadolu.
“Inteligjenca konfirmoi se mjeti lundrues po lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të drogës në Paqësorin Lindor dhe ishte i angazhuar në operacione të trafikut të narkotikëve”, thuhet në një postim të komandës në platformën amerikane X.
Sipas njoftimit, dy “narko-terroristë” u vranë dhe një tjetër i mbijetoi sulmit.