Ushtria izraelite arreston 11 palestinezë gjatë bastisjeve në Bregun Perëndimor të pushtuar

Ushtria izraelite arrestoi 11 palestinezë, përfshirë ish-të burgosur dhe një grua, gjatë bastisjeve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar të enjten herët në mëngjes, duke sekuestruar para, telefona celularë dhe një automjet, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zyra joqeveritare tha se forcat izraelite arrestuan shtatë palestinezë, përfshirë ish-të burgosur, gjatë një bastisjeje në qytetin Kalkilija, në veri të Bregut Perëndimor.
Në guvernatoratin e Nablusit, forcat izraelite arrestuan një grua pasi bastisën shtëpinë e saj në pjesën jugore të qytetit të Nablusit. Sipas deklaratës, ato sekuestruan telefona celularë, një shumë të pacaktuar parash dhe dokumente identifikimi.
Ushtria arrestoi gjithashtu një të ri në shtëpinë e tij, në lagjen jugore të qytetit Tulkarem, në veri të Bregut Perëndimor, si dhe një tjetër të ri gjatë një bastisjeje në vendbanimin Silwad, në verilindje të Ramallahut, në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor. Sipas zyrës, forcat sekuestruan automjetin e këtij të fundit.
Forcat izraelite arrestuan gjithashtu Yousef Ghannam, anëtar i sekretariatit të Lëvizjes Rinore Fatah dhe koordinator i Lëvizjes Rinore Studentore në Universitetin Politeknik të Palestinës, ndërsa ai po ndalohej në një pikë kontrolli ushtarake, shtoi zyra.
Zyra Mediatike e të Burgosurve Palestinezë dënoi vazhdimin e fushatave të arrestimeve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar se këto incidente janë pjesë e një politike të vazhdueshme të ndjekjes dhe kufizimit të palestinezëve.
Rreth 9.350 palestinezë, përfshirë 350 fëmijë dhe 90 gra, mbahen në burgjet izraelite, ku organizatat për të drejtat e njeriut kanë raportuar për torturë të përhapur, uri të detyruar dhe neglizhencë mjekësore, të cilat kanë kontribuar në dhjetëra vdekje në paraburgim.