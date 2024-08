Ush’tria iz’raelite bo’mbardon shkollën e qytetit të Gazës.

Korrespondenti i Aljazeeras në terren në Rripin e Gazës raporton se avionët luftarakë izraelitë kanë sulmuar shkollën Mustafa Hafez, e cila strehon personat e zhvendosur në perëndim të qytetit të Gazës.

Mbrojtja Civile Palestineze në Gaza thotë se po dërgon ekipet e saj në vendndodhjen e shkollës pasi ka marrë raporte për bombardimet e saj.

New injuries arrive at the Baptist Hospital as a result of the occupation’s bombing of Mustafa Hafez School in Gaza City. #Gaza #Palestine @qudsn pic.twitter.com/jiBvHXQx2O

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 20, 2024