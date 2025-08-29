Ushtria izraelite e shpalli Gazën “zonë të rrezikshme lufte”

Ushtria izraelite njoftoi se i ka dhënë fund të ashtuquajturës “pauzë humanitare” në Gaza, të cilën planifikon ta pushtojë dhe ku gati 1 milion palestinezë janë strehuar, dhe e ka shpallur atë një “zonë të rrezikshme lufte”, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite po intensifikon sulmet e saj në Gazën veriore në ndjekje të pushtimit dhe zhvendosjes me forcë të palestinezëve. Izraeli i cili ka intensifikuar sulmet në Gazën lindore, të cilën planifikon ta pushtojë, synon të zhvendosë me forcë afërsisht 1 milion palestinezë nga zona.
Në një deklaratë me shkrim, ushtria izraelite deklaroi se Gaza është hequr nga e ashtuquajtura “pauzë humanitare”, të cilën e ka shpallur qeveria e Tel Avivit. Në deklaratë Gaza e cila planifikohet të pushtohet, përshkruhet se si “zonë e rrezikshme lufte”.
Pas këtij vendimi, ushtria izraelite pritet të intensifikojë më tej sulmet e saj në Gazën veriore, veçanërisht në qytetin e Gazës.
– Izraeli ka vendosur të pushtojë qytetin e Gazës
Kabineti izraelit i Sigurisë miratoi një plan më 8 gusht për të pushtuar qytetin e Gazës. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha në një intervistë para mbledhjes së kabinetit se ata synojnë të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës.
Lajmet në mediat izraelite treguan se ushtria kishte marrë urdhra për të pushtuar pjesën tjetër të Gazës, por se ky hap nuk pritej të kryhej para shtatorit. Sipas planit, në fazën e parë, afërsisht 1 milion palestinezë do të zhvendoseshin në jug, qyteti do të rrethohet dhe pas sulmeve intensive, ai do të pushtohet.
Faza e dytë parashikon pushtimin e kampeve të refugjatëve në Gazën qendrore, të cilat janë shndërruar kryesisht në rrënoja.
Izraeli e pushtoi Rripin e Gazës për 38 vjet, nga viti 1967 deri në vitin 2005. Sot, Rripi i Gazës, ku jetojnë afërsisht 2.3 milionë palestinezë, ka qenë nën bllokadë të rëndë për 18 vjet.