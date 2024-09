Ush’tria iz’raelite: Gjenden trupat e 6 pe’ngjeve iz’raelite në Rripin e Ga’zës jugore

Ushtria izraelite ka njoftuar se në Rafah në Rripin e Gazës jugore janë gjetur trupat e gjashtë individëve që u morën peng më 7 tetor, transmeton Anadolu.

Ushtria i identifikoi trupat si Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi dhe Master Rreshter Ori Danino.

Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukura kritikoi drejtpërdrejt kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, duke e mbajtur atë përgjegjës për vdekjen e gjashtë pengjeve.

“Nëse nuk do të ishin për diversantët, justifikimet dhe xhiron, pengjet vdekjet e të cilëve i mësuam këtë mëngjes me siguri do të ishin gjallë. Netanyahu, mjaft justifikimet. Mjaft me dredhje. Mjaft me braktisje. Ka ardhur koha për të sjellë pengjet tona në shtëpi. Ata që jetojnë për rehabilitim dhe të rënët e të vrarët për t’u varrosur në tokën e tyre”, shkroi forumi në platformën sociale X.

Për muaj të tërë, përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja, Katari dhe Egjipti kanë synuar të ndërmjetësojnë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të lehtësuar shkëmbimin e të burgosurve dhe vendosjen e një armëpushimi.

Këto përpjekje kanë kërkuar gjithashtu të lejohet ndihma humanitare në Gaza. Megjithatë, negociatat kanë ngecur, kryesisht për shkak të refuzimit të kryeministrit izraelit për të ndalur fushatën ushtarake në vazhdim.

Izraeli ka vazhduar ofensivën brutale në Rripin e Gazës pas një sulmi nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar, pavarësisht nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm.

Sulmi ka rezultuar në të paktën 40.700 vdekje palestineze, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe në mbi 93.800 të plagosur. Një bllokadë e vazhdueshme e Gazës ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, duke e lënë pjesën më të madhe të rajonit në gërmadha.