Ushtria izraelite hedh mbeturina ndërtimi në Gaza

Sipas një raporti të gazetës izraelite Haaretz, ushtria izraelite po transporton sasi të mëdha mbeturinash ndërtimi nga Izraeli dhe po i hedh ato brenda Rripit të Gazës.
Pamjet e publikuara tregojnë kamionë që kalojnë nga pika e kalimit Kissufim, hyjnë rreth 200 deri në 300 metra në territorin e Gazës dhe shkarkojnë mbeturinat përgjatë një rruge, përpara se të kthehen bosh në Izrael. Ekskavatorët më pas i ngarkojnë sërish kamionët, duke përsëritur procesin.
Sipas raportit, mbeturinat përfshijnë rrënoja ndërtimi dhe mbetje të lëna nga ushtria izraelite gjatë luftës, pas ngritjes së dhjetëra bazave dhe posteve komanduese pranë kufirit me Gazën.
Zyrtarë ushtarakë izraelitë kanë pranuar se vendimi për të hedhur mbeturinat në Gaza është marrë nga komandantët e terrenit, ndërsa kamionët i përkisnin kompanive private izraelite. /mesazhi