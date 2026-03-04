Ushtria izraelite kërkoi evakuimin e plotë të Libanit jugor deri në lumin Litani

Ushtria izraelite, pasi rifilloi sulmet intensive në Libanin jugor, bëri thirrje për evakuimin e plotë të zonës deri në lumin Litani dhe lëshoi një kërcënim për sulm, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, ndau një hartë në platformën e mediave sociale të kompanisë X me seli në SHBA, ku tregohej Libani jugor i shënuar me të kuqe.
Duke kërkuar evakuimin e plotë të rajonit, i cili kishte një popullsi prej afërsisht 2 milionë banorësh para luftës dhe ka pësuar dëme të mëdha për shkak të sulmeve intensive izraelite në dy vitet e fundit, Adraee deklaroi: “Kushdo që ndodhet pranë anëtarëve, objekteve ose armëve të Hezbollahut po e vë jetën e vet në rrezik”.
Adraee kërcënoi se “çdo shtëpi e përdorur nga Hezbollahu për qëllime ushtarake mund të jetë në shënjestër”, dhe i udhëzoi qytetarët libanezë të largoheshin nga shtëpitë e tyre, të evakuonin plotësisht zonën në jug të lumit Litani dhe të zhvendoseshin në veri të lumit.
Pas sulmit të përbashkët SHBA-Izrael më 28 shkurt që vrau udhëheqësin iranian Ali Khamenei, Hezbollahu libanez u hakmor duke nisur sulme me raketa kundër Izraelit.
Në përgjigje, Izraeli kreu sulme ajrore të gjera në të gjithë Libanin, duke synuar kryesisht kryeqytetin Bejrut.
Kohët e fundit, duke përmendur tensionet në rritje me Hezbollahun, Izraeli njoftoi vendimin e tij për të zgjeruar pushtimin tokësor në Libanin jugor.