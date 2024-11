Ush’tria iz’raelite kryen bastisje në të gjithë Bregun Perëndimor

Ushtria izraelite ka kryer bastisje në vende në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar në orët e fundit, duke përfshirë:

Qyteti i Tulkarem, ku forcat izraelite kanë qëlluar me plumba të vërtetë dhe bomba shurdhuese, pa u raportuar për të lënduar

Qyteti i al-Khader, në jug të Betlehemit

Qyteti i Vjetër në Nablus, ku luftëtarët palestinezë kanë vënë në shënjestër forcat izraelite me një mjet shpërthyes

Kampi i refugjatëve al-Ein pranë qytetit Nablus

Qyteti i Jeninit, ku luftëtarët palestinezë kanë shënjestruar forcat izraelite me një mjet shpërthyes dhe breshëri plumbash