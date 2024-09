Ush’tria iz’raelite kryen valë të re su’lmesh në Li’ban

Orët e para të mëngjesit të së shtunës kanë parë një sulm të ri në Liban, me avionët luftarakë izraelitë që bombardojnë pamëshirshëm periferitë jugore të Bejrutit.

Ja çfarë ka ndodhur deri tani:

Ushtria izraelite publikoi një listë të re të vendeve të synuara për sulm në distriktin Dahiyeh të Bejrutit jugor, një bastion i Hezbollahut, duke paralajmëruar banorët që jetojnë “afër interesave të Hezbollahut” që të evakuohen menjëherë.

Avionët luftarakë izraelitë bombarduan më pas dhjetëra objektiva në zonat Burj el-Barajneh, al-Kafaat, Hadath, Laylaki, Choueifat dhe Ghobeiry në Bejrutin jugor, si dhe objektiva pranë aeroportit ndërkombëtar të Bejrutit.

Të paktën gjashtë persona u raportuan të vrarë dhe 100 të plagosur nga sulmet e mëparshme në Bejrut, por numri i të vdekurve mbetet i paqartë pasi ambulancat nuk janë në gjendje të arrijnë zona për shkak të intensitetit të sulmeve, raportojnë mediat lokale.

Njerëzit janë larguar nga distrikti Dahiyeh dhe po përpiqen të gjejnë strehim në Ramlet al-Baida, plazhi publik në Bejrut. Ka gjithashtu raporte për qindra, nëse jo mijëra, njerëz që janë strehuar në Sheshin e Dëshmorëve në qendër të Bejrutit.

Ushtria izraelite ka njoftuar gjithashtu se “ka sulmuar kohët e fundit objektiva të tjera terroriste” të lidhura me Hezbollahun në Luginën Bekaa në Libanin lindor.

