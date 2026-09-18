Ushtria izraelite përballet me mungesë të madhe trupash, përgatitet të pezullojë largimet e ushtarëve

Ushtria izraelite po përballet me një “mungesë të madhe” trupash dhe pajisjesh ushtarake pas tre vjetësh lufte dhe po përgatitet të pezullojë largimin e ushtarëve, raportoi të premten gazeta izraelite Maariv, transmeton Anadolu.
“Si rezultat i mungesës së madhe të numrit të ushtarëve në ushtrinë izraelite, ushtria izraelite është e përgatitur të shkelë të drejtat e tyre themelore dhe t’ua mohojë largimin,” tha gazeta.
Pavarësisht mungesës së personelit, Maariv vuri në dukje shkarkimin e nënkolonelit A., i cili shërbeu si oficer i inteligjencës i Divizionit të Gazës në tetor 2023, sepse ai “kishte përgjegjësi komanduese për shkak të pozicionit të tij”.
“Ushtria izraelite nuk ka mjaft tanke dhe transportues të blinduar të personelit,” tha Maariv, duke shtuar se tre vjet luftë i ka konsumuar automjetet dhe se qindra janë dëmtuar.
“Për arsye politike, Ministri i Financave, Bezalel Smotrich, mund të shkurtojë fondet për ushtrinë izraelite dhe të merret me ankesa, ndërsa opozita është e preokupuar me beteja të brendshme si fëmijët e pamatur,” tha gazeta.
Të martën, Channel 12 i Izraelit tha se ushtria ka humbur një blerje të planifikuar të 12 helikopterëve sulmues Apache nga prodhuesi amerikan Boeing për shkak të mungesës në buxhetin e saj të prokurimit.
Raporti erdhi një ditë pasi kryeministri Benjamin Netanyahu dështoi gjatë një takimi rutinë për të bindur liderin e opozitës Yair Lapid që të bashkëpunonte për rritjen e buxhetit të prokurimit ushtarak.
Channel 12 tha se ushtria tashmë po paralajmëron se nëse rritja e kërkuar e financimit nuk arrin së shpejti, përpjekjet për të kthyer tanket dhe transportuesit e personelit të blinduar të dëmtuar gjatë luftës në shërbim do të ndalen, ndërsa disa linja prodhimi municioni do të preken gjithashtu.
Gjatë tre viteve të fundit, ushtria izraelite ka zhvilluar luftëra dhe ka kryer operacione ushtarake në të gjithë rajonin, duke përfshirë luftën e saj në Rripin e Gazës, e cila filloi në tetor 2023 dhe vazhdon në forma të ndryshme.
Izraeli ka luftuar gjithashtu me Libanin dhe Iranin, krahas operacioneve të vazhdueshme ushtarake në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Sirinë.
Konfliktet kanë imponuar kosto të konsiderueshme njerëzore dhe financiare për ushtrinë izraelite, mes censurës së rreptë nga autoritetet izraelite mbi informacionin në lidhje me humbjet e saj.