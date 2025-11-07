Ushtria izraelite përdor plumba të vërtetë në protestën në Bregun Perëndimor, 15 të plagosur

Të paktën 15 palestinezë u plagosën kur ushtria izraelite qëlloi me plumba të vërtetë dhe predha gaz lotsjellës në një protestë paqësore në Tulkarm në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar kundër ndërtimit të një pike të re të paligjshme vendbanimi në lindje të qytetit, raporton Anadolu.
Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe tha se ekipet e saj trajtuan 15 persona të plagosur gjatë përleshjeve midis forcave izraelite dhe demonstruesve palestinezë në Beit Lid, në lindje të Tulkarmit, të cilët hodhën gurë në përgjigje të plumbave të vërtetë dhe gazit lotsjellës.
Ajo tha se një person u plagos nga plumbat e vërtetë, një tjetër nga plumbat metalikë të veshur me gomë dhe 12 persona u prekën nga gazi lotsjellës.
Sipas një korrespondent të Anadolu-t, i cili foli me dëshmitarë okularë, ushtarët izraelitë sulmuan protestën në Beit Lid dhe Kafr Qaddum, duke qëlluar me plumba dhe gaz lotsjellës për të shpërndarë pjesëmarrësit.
Dëshmitarët thanë se ushtria ndoqi aktivistët dhe mbështetësit nëpër fushat bujqësore aty pranë, pasi ata falën namazin e xhumasë pranë pikës së vendbanimit.
Ndërkohë, aktivistët palestinezë dokumentuan një grup kolonësh të paligjshëm që vandalizonin pemët e ullirit në zonën Susiya në Masafer Yatta, në jug të Hebronit. Një video nga Anadolu tregoi kolonët e paligjshëm izraelitë që thyenin dhe dëmtonin pemët.
Që kur filloi sulmi izraelit në Rripin e Gazës dy vjet më parë, autoritetet thanë se të paktën 1.068 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor të pushtuar, rreth 10 mijë janë plagosur dhe mbi 20 mijë janë arrestuar, përfshirë 1.600 fëmijë.
Në një vendim historik në muajin korrik, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.