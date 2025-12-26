Ushtria izraelite shënjestron provincën Quneitra të Sirisë

Ushtria izraelite të premten hapi zjarr me mitraloz drejt zonave në fshatin Quneitra në jug të Sirisë, sipas mediave zyrtare siriane, transmeton Anadolu.
Raportuesi shtetëror Al-Ikhbariya njoftoi se forcat izraelite qëlluan me mitralozë të kalibrit të mesëm nga pozicioni i Tal Ahmarit Perëndimor drejt Tal Ahmarit Lindor në provincën jugore rurale Quneitra.
Nuk u raportuan menjëherë viktima. Gjithashtu nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi raportin e medias.
Forcat izraelite kanë kryer sulme pothuajse të përditshme në Sirinë jugore në javët e fundit, veçanërisht në provincën Quneitra, duke kryer arrestime, duke ngritur pika kontrolli dhe duke shkatërruar zona pyjore, veprime që kanë nxitur zemërimin vendas në rritje ndaj Izraelit.
Forcat izraelite kanë hyrë vazhdimisht në territorin sirian dhe kanë nisur sulme ajrore, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar vende ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkel marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.