Ush’tria iz’raelite shkatërron var’rezat në qytetin e Ga’zës

Videoja ekskluzive e siguruar nga Al Jazeera tregon trupa të shpërndarë nëpër rrugë në lagjen Shujayea të qytetit të Gazës, ndërsa luftimet atje vazhdojnë.

Banorët e zonës, ku forcat izraelite kanë kryer një operacion intensiv tokësor gjatë disa ditëve të fundit, raportuan se pas kthimit në shtëpitë e tyre të shkatërruara pjesërisht, ata gjetën varre të zhvarrosura dhe varrezat plotësisht të buldozuara.

Kjo nuk është hera e parë që ushtria izraelite akuzohet për përdhosje të varrezave. Në janar, një video kapi një varrezë të shkatërruar në Khan Younis të Gazës jugore, me shenjat treguese të buldozerit në dheun ku më parë ishin varre.

Shocking scenes of scattered bodies and body parts litter the streets after the Israeli occupation’s destruction of a cemetery and its aggression against the Shujaiya neighborhood in eastern Gaza. pic.twitter.com/gP9Hn8HyVG

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 10, 2024