Ushtria izraelite sulmon qytetin e Gazës

Ushtria izraelite ka kryer një sërë sulmesh në qytetin e Gazës, edhe pse presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar ndalimin e bombardimeve gjatë bisedimeve në vazhdim.
Pamjet e publikuara nga ushtria izraelite tregojnë një shpërthim të madh në qytet. Në një deklaratë në rrjetin X, ushtria tha se ka goditur luftëtarë palestinezë dhe se një ushtar është plagosur nga një bombë mortaje e hedhur ndaj forcave të saj.
Që nga muaji i kaluar, ushtria izraelite ka intensifikuar ofensivën për të marrë nën kontroll qytetin më të madh të Rripit të Gazës. /mesazhi