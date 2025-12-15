Ushtria izraelite thotë se goditi tre anëtarë të Hezbollahut në Libanin jugor

Ushtria izraelite deklaroi se të dielën ka goditur tre anëtarë të grupit Hezbollah në disa zona të Libanit jugor.
Në një njoftim, ushtria izraelite tha se personat e shënjestruar “morën pjesë në përpjekje për rindërtimin e infrastrukturës së Hezbollahut”, duke shtuar se veprimet e tyre përbënin shkelje të marrëveshjeve mes Izraelit dhe Libanit, në kuadër të armëpushimit të nëntorit 2024.
Armëpushimi synonte t’i jepte fund më shumë se një viti përplasje mes Izraelit dhe Hezbollahut, që nisën pas fillimit të luftës në Gaza në tetor 2023. Megjithatë, Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore në Liban, duke deklaruar se po synon anëtarë dhe infrastrukturë të Hezbollahut për të penguar riarmatimin e grupit.
Ushtria izraelite kishte lëshuar më herët një paralajmërim për një sulm të afërt në zonën Yanuh, duke u kërkuar banorëve të evakuohen. Më vonë, zëdhënësi në gjuhën arabe i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, njoftoi se sulmi ishte pezulluar përkohësisht, pas kërkesës së ushtrisë libaneze për të hyrë dhe kontrolluar objektivin e dyshuar.
Sipas një burimi sigurie libanez, ushtria e Libanit arriti më pas të hyjë dhe të kontrollojë ndërtesën e përmendur, pasi banorët u evakuuan nga frika e një sulmi të mundshëm.
Mekanizmi i monitorimit të armëpushimit përfshin Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe Francën. /mesazhi