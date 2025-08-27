Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndërkufitare në Sirinë jugore

Forcat e ushtrisë izraelite vazhduan sulmet e tyre edhe sot në Quneitra, në Sirinë jugore, transmeton Anadolu.
Sipas televizionit shtetëror Al-Ikhbariya, forcat izraelite përparuan në zonën Rasm al-Rawadi dhe pranë Samdaniya al-Gharbiyya në Quneitra, një zonë e vendosur brenda zonës së shkëputjes në Lartësitë e pushtuara të Golanit.
Nuk pati asnjë koment nga ushtria izraelite mbi lajmin në fjalë.
Gjatë gjithë gushtit, ushtria izraelite kreu pesë inkursione në provincën Quneitra në Sirinë jugperëndimore, i fundit prej të cilave ndodhi dje në mëngjes, gjatë të cilave një person u vra.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asad në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit sirian duke pushtuar zonën tampon të demilitarizuar, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë.