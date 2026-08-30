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Ushtria izraelite vazhdon sulmet në jug të Libanit

Ushtria izraelite ka shënjestruar me tyta artilerie zonën pyjore midis fshatrave Ayta al-Jabal dhe Beit Yahoun në jug të Libanit, sipas Agjencisë Zyrtare Kombëtare të Lajmeve në Liban. Raportohet gjithashtu se trupat izraelite u kanë vënë flakën pronave të banorëve në qytezën Haddatha në rrethin e Bint Jbeil, duke djegur sipërfaqe të tëra me ullishte.
Gjendja mbetet e tensionuar edhe në zona të tjera, ku një dron ka hedhur një bombë zhurmuese në hyrje të qytezës Sarbine. Ndërkohë, në pjesën perëndimore të rajonit, sulmet e artilerisë kanë goditur zonën e al-Mansouri-t në rrethin e Tyre. /mesazhi

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