Ushtria izraelite vret një palestinez dhe plagos një tjetër në Bregun Perëndimor

Në një deklaratë me shkrim nga Ministria palestineze e Shëndetësisë thuhet se gjatë bastisjes së ushtarëve izraelitë në Jenin ka humbur jetën një i ri 17-vjeçar dhe se një tjetër i ri në moshën 18-vjeçare është plagosur rëndë.

Drejtori i spitalit “Ibni Sina” në qytetin Jenin, Jani Abu Jokha deklaroi se në spital kanë mbërritur 2 persona prej të cilëve njëri i plagosur rëndë në gjoks.

Ai tha se personi i plagosur rëndë në gjoks nuk ka mundur të shpëtojë pavarësisht ndërhyrjeve të kryera.

Televizioni zyrtar i Palestinës njoftoi se Amjad Walid al-Fayed (17) është vrarë nga ushtarët izraelitë në Jenin.

Televizioni në lajmin e tij të mëparshëm ka njoftuar se në zonën e bulevardit Haifa në Jenin ndodhën përleshje të armatosura me forcat izraelite.

Ndërkohë nga ushtria izraelite nuk është bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me bastisjen e kryer në qytetin Jenin.

Sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë, ushtria izraelite që nga fillimi i vitit ka vrarë rreth 55 palestinezë në Bregun Perëndimor, Kudsin Lindor dhe Rripin e Gazës. /aa

