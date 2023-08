Ushtria izraelite vret një palestinez në Bregun Perëndimor

Një palestinez u vra dhe 4 të tjerë u plagosën sot herët nga të shtënat e ushtrisë izraelite gjatë një bastisjeje në kampin e refugjatëve Tulkarm në Bregun Perëndimor të pushtuar, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite bastisi kampin Tulkarm, gjë që çoi në konfrontime dhe përleshje të armatosura, ndërsa të rinjtë palestinezë u ngritën për t’i rezistuar ndërhyrjes, thanë dëshmitarët okularë për Anadolu.

Ushtria izraelite përdori një buldozer ushtarak dhe dhjetëra automjete ushtarake dhe vendosi snajperë në çatitë e shtëpive, duke hapur zjarr të fuqishëm me municion të vërtet, gaz lotsjellës dhe granata trullosëse.

Agjencia zyrtare e lajmeve palestineze WAFA tha se 5 persona të plagosur u dërguan në spitalin lokal, përfshirë të riun 23-vjeçar, i cili ndërroi jetë shpejt për shkak të plagës së rëndë në gjoks.

Brigada Tulkarem e cila është e lidhur me Brigadat Al-Quds, krahu i armatosur ushtarak i Lëvizjes Palestineze Xhihadi Islamik, tha në një deklaratë se “iu përgjigj inkursionit izraelit në kampin Tulkarem, me përleshje të armatosura dhe mjete shpërthyese të improvizuara”.

Që nga fillimi i këtij viti, Bregu Perëndimor ka qenë dëshmitar i bastisjeve të shpeshta të ushtrisë izraelite dhe sulmeve të kolonëve në qytete dhe qyteza palestineze.

Palestinians took to the streets in Tulkarm to condemn the brutal murder of 23-year-old Palestinian Mahmoud Jihad Jarad, who was shot in the chest and killed by Israeli occupation forces during a military raid into the Tulkarm refugee camp at dawn today. pic.twitter.com/IkX867Rzjf

— Quds News Network (@QudsNen) August 11, 2023