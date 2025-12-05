Ushtria izraelite zgjeron operacionet ushtarake në veri të Bregun Perëndimor të pushtuar

Ushtria izraelite zgjeroi të enjten fushatën e saj ushtarake në veri të Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vendosur një bllokadë të ashpër në lagjen Kafr Saba në Qalqilya dhe duke kufizuar lëvizjen e palestinezëve brenda zonës.
Trupat bastisën Qalqilyan në agim dhe vendosën shtetrrethim në Kafr Saba, ndërsa u shpërndanë në disa pjesë të qytetit, thanë dëshmitarë për Anadolu.
Ata thanë se ushtarët kontrolluan shtëpitë dhe pyetën banorët ndërsa tensionet rriteshin rreth lagjes.
Në një zhvillim të lidhur, ushtria u tërhoq nga qyteti Masliya, në jug të Jeninit, pasi e bastisi për orë të tëra dhe vendosi shtetrrethim. Dëmet e shkaktuara nga bastisja mbetën të dukshme në të gjithë qytetin.
Ndërkohë, forcat izraelite vazhduan ditën e tretë të operacioneve të tyre në Qabatiyan aty pranë, duke vendosur kufizime të forta të lëvizjes dhe duke kryer përsëritje bastisjesh nëpër shtëpi.
Qytetet e Bregut Perëndimor verior kanë parë një përshkallëzim të mprehtë që nga java e kaluar, pasi ushtria izraelite nisi një operacion të ri, duke filluar në Tubas dhe Tammun përpara se të zgjerohej në Qabatiya dhe Masliya. Fushata ka përfshirë shtetrrethime, bastisje, ndalime masive dhe dëmtime të infrastrukturës.
Më shumë se 1.087 palestinezë janë vrarë dhe 10.700 të tjerë janë plagosur në sulmet nga ushtria dhe kolonët izraelitë të paligjshëm në territorin e pushtuar që nga tetori 2023. Mbi 20.500 persona janë arrestuar gjithashtu.
Në një opinion historik në korrik të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi i territoreve palestineze nga Izraeli është i paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor.