Ushtria siriane dërgon përforcime në Halepin lindor mes tensioneve me SDF-në

Ushtria siriane vendosi sot përforcime shtesë ushtarake në fshatrat lindore të Halepit, mes tensioneve në rritje me organizatën terroriste YPG/SDF dhe mbetjet e ish-regjimit, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve SANA raportoi se përforcimet u dërguan nga provinca bregdetare e Latakias në zonën Deir Hafer në Halepin lindor, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ky veprim vjen pasi ushtria më parë zbuloi mbërritjen e më shumë grupeve të armatosura të lidhura me SDF-në dhe elementë të ish-regjimit pranë qyteteve Maskanah dhe Deir Hafer, duke nxitur prani ushtarake të forcuar në zonë.