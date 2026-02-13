Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ushtria siriane merr kontrollin e bazës ushtarake al-Tanf pas tërheqjes së trupave...

Ushtria siriane merr kontrollin e bazës ushtarake al-Tanf pas tërheqjes së trupave amerikane

Forcat qeveritare të Siria kanë marrë kontrollin e bazës ushtarake al-Tanf, pas tërheqjes së trupave të Shtetet e Bashkuara.

Rreth 200 ushtarë amerikanë janë zhvendosur nga baza, e cila kishte qenë nën kontrollin e SHBA-së për gati 10 vjet. Në një periudhë më të hershme, në al-Tanf ishin të stacionuar rreth 2.000 pjesëtarë të ushtrisë amerikane.

Trupat e mbetura amerikane janë ridislokuar në një bazë tjetër të njohur si Tower 22, pranë zonës së çmilitarizuar në kufirin mes Jordanisë dhe Sirisë.

Raportimi vjen nga gazetarja e Al Jazeera, Heidi Pett, e cila ka dhënë detaje nga Aleppo.

