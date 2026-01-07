“Ushtria siriane planifikon një operacion të kufizuar në Halep kundër PKK/YPG-së”

Ushtria e Sirisë do të nisë një operacion të kufizuar ushtarak në Halep duke synuar grupin terrorist PKK/YPG, pas sulmeve të fundit ndaj civilëve, tha Ministria e Informacionit e vendit të mërkurën, transmeton Anadolu.
“Në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme të Forcave Demokratike Siriane (SDF) ndaj zonave të banimit civil, rrugëve kryesore dhe forcave të sigurisë, Ushtria Arabe Siriane do të nisë një operacion të kufizuar ushtarak në Halep”, tha ministria.
Ministria tha se më shumë se 20 civilë u vranë dhe mbi 150 të tjerë u plagosën në sulmet gjatë muajit të kaluar, ndërsa më shumë se 25 ushtarë u vranë. Dhuna gjithashtu ka ndërprerë tregtinë dhe jetën e përditshme në qytet, vuri në dukje ajo.
Gjithashtu tha se operacioni do të kryhet bazuar në një vendim lokal dhe me kërkesë të popullit të Halepit, dhe se qëllimi i tij është të ndalojë sulmet e vazhdueshme me artileri, snajperë dhe dronë, të rivendosë sigurinë, të rihapë rrugën Halep-Azaz dhe të mbrojë civilët.
Ajo theksoi se aktivitetet ushtarake do të kryhen në përputhje me ligjin ndërkombëtar, me fokus në evakuimin e civilëve. Operacioni do të synojë grupet e armatosura që konsiderohen përgjegjëse për sulmet, jo popullsinë civile, deklaroi ajo.
Grupi terrorist PKK/YPG vepron në vend nën emrin SDF.
Zhvillimet erdhën pasi SDF-ja rifilloi bombardimet e lagjeve të banimit në Halep për ditën e dytë të mërkurën në mëngjes, një ditë pasi të paktën pesë persona u vranë dhe 16 të tjerë u plagosën në një seri sulmesh nga SDF-ja në Halep të martën.
Mbrojtja Civile Siriane tha më parë se ka evakuuar 850 civilë nga Halepi që nga ora 12:30 sipas orës lokale, duke përmendur përkeqësimin e kushteve humanitare dhe bombardimet nga SDF-ja.