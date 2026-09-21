Ushtria sudaneze përparon në shtetin Blue Nile pas përleshjeve me RSF-në dhe aleatin e saj

Ushtria sudaneze të hënën shënoi përparime në fushëbetejë në disa pjesë të lokalitetit Kurmuk në juglindje të shtetit Blue Nile, pas përleshjeve me Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) dhe aleatin e saj, Lëvizjen Popullore Çlirimtare të Sudanit-Veri (SPLM-N), transmeton Anadolu.
“Forcat e armatosura dhe forcat aleate kanë përparuar në terren në verilindje të lokalitetit Kurmuk, në njësinë administrative Keren Keren, duke përfshirë zonat Balbung, Midel dhe Khor al-Hassan”, thanë autoritetet e lokalitetit Kurmuk në një deklaratë.
Në deklaratë thuhet se ushtria gjatë përparimit sekuestroi disa automjete dhe një depo municionesh.
Udhëheqja e Divizionit të 4-të të Këmbësorisë së ushtrisë përgëzoi forcat për këtë zhvillim dhe vlerësoi përpjekjet dhe sakrificat e tyre.
RSF-ja nuk ka bërë menjëherë koment për zhvillimet.
Të dielën, autoritetet sudaneze thanë se kishin zmbrapsur një sulm të RSF-së dhe SPLM-N-së në zonat Maqja dhe Mada në shtetin Blue Nile.
Të shtunën, ushtria sudaneze tha se kreu një “pritë të planifikuar mirë” kundër forcave të RSF-së dhe SPLM-N-së në zonën Maqra të Blue Nile, duke shkaktuar humbje të mëdha dhe duke shkatërruar një numër të madh automjetesh dhe pajisjesh ushtarake.
Një ditë më herët, ushtria njoftoi për një sulm parandalues në jug të zonës Al-Keili në të njëjtin shtet, duke thënë se shkatërroi nëntë automjete luftarake të RSF-së së bashku me pajisjet e tyre.
Krahas Blue Nile dhe Darfurit, tre shtetet e Kordofanit në Sudan, Kordofani Verior, Perëndimor dhe Jugor, kanë qenë dëshmitare të përleshjeve mes ushtrisë dhe RSF-së që nga 25 tetori 2025.
Sudani është përfshirë në një luftë mes ushtrisë dhe RSF-së që nga prilli 2023, e cila ka lënë dhjetëra mijëra të vrarë dhe ka zhvendosur rreth 13 milionë njerëz, sipas vlerësimeve të OKB-së dhe burimeve ndërkombëtare.