Rreth 3.8 milionë njerëz në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë gati një milion fëmijë, përjetuan varfëri vitin e kaluar, me numrin e mbetur në nivele rekord, tregon një studim i ri, transmeton Anadolu.
Studimi, i financuar nga Fondacioni “Joseph Rowntree” (JRF) dhe i kryer nga Universiteti “Heriot-Watt” në partneritet me firmën e kërkimeve sociale “Verian”, zbuloi se miliona njerëz luftuan për të përballuar nevojat bazë, përfshirë ushqimin, veshjet e duhura, ngrohjen dhe produktet higjienike.
Shifrat mbeten në nivelet e regjistruara në vitin 2022, kur varfëria ishte rritur me pothuajse dy herë e gjysmë krahasuar me vitin 2017, zbuloi hulumtimi.
Mjerimi i skajshëm u referohet vështirësive ekstreme në të cilat individët dhe familjet nuk mund të përballojnë gjërat thelbësore të nevojshme për të ngrënë, për të qëndruar ngrohtë dhe të thatë si dhe për të ruajtur higjienën personale.
Londra regjistroi shkallën më të lartë të varfërisë midis rajoneve të Mbretërisë së Bashkuar, me rreth 2 për qind të familjeve që përjetuan vështirësi ekstreme gjatë periudhës së mbuluar nga studimi. Kjo normë ishte pothuajse dyfishi i asaj në jugperëndim, i cili regjistroi përqindjen më të ulët të familjeve të prekura.
Brenda Londrës, bashkia e Newham-it ka normën më të lartë në nivel kombëtar, me më shumë se 3 për qind të familjeve të klasifikuara si të varfëra. Hulumtimi zbuloi gjithashtu se të tre vendet e transferuara – Skocia, Uellsi dhe Irlanda e Veriut shënuan norma më të ulëta varfërie sesa Anglia dhe Mbretëria e Bashkuar në përgjithësi.
Hulumtimi zbuloi gjithashtu se të tre kombet me kompetencea të deleguara – Skocia, Uellsi dhe Irlanda e Veriut regjistruan shkallë më të ulët të varfërisë ekstreme sesa Anglia dhe Mbretëria e Bashkuar në tërësi.
Uellsi kishte shkallën më të ulët në mesin e kombeve me kompetencea të deleguara, i ndjekur nga Skocia, ndërsa Irlanda e Veriut regjistroi një përqindje disi më të lartë.