Vazhdon hyrja e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës pas armëpushimit

Karvanet me ndihma vazhdojnë të hyjnë në Rripin e Gazës përmes kalimit “Kissufim” pas armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, raporton Anadolu.
Zyra e medias në Gaza tha se 173 kamionë, përfshirë karburant dhe gaz gatimi, hynë të dielën, ditën e parë të armëpushimit. Autoritetet paralajmëruan se ndihma mbetet shumë nën nevojat e 2.4 milionë banorëve.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza hyri në fuqi të premten, sipas planit të Trumpit për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare të Izraelit në enklavë.
Dje filloi lirimi i palestinezëve nga burgjet izraelite, pasi Hamasi kishte liruar të gjitha 20 pengjet izraelite të mbijetuar që mbaheshin në Rripin e Gazës.
Që nga tetori 2023, në sulmet e Izraelit janë vrarë mbi 67.800 palestinezë në enklavë, shumica gra dhe fëmijë, duke e lënë enklavën pothuajse të pabanueshme.