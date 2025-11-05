Vendet e BE-së pajtohen mbi kompromisin për objektivat klimatike të vitit 2040

Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur kompromis mbi objektivat klimatike për vitin 2040, njoftoi sot ministri danez i Klimës, Lars Aagaard, transmeton Anadolu.
Sipas marrëveshjes, BE-ja synon të zvogëlojë emetimet e gazrave serrë me 90 për qind deri në vitin 2040, në krahasim me nivelet e vitit 1990. Objektivi i përkohshëm i bllokut për vitin 2030 mbetet një ulje prej 55 për qind.
Njoftimi u bë në takimin ministror të mjedisit që po zhvillohet aktualisht në Bruksel, raportoi transmetuesi danez DR. Aagaard tha se kompromisi “tregon se ne mund të qëndrojmë së bashku, edhe në kohë të vështira”, duke shtuar se objektivat do të udhëheqin politikat, industrinë dhe vendimet për investime për dekada.
“Me këtë në vend, ne mund të ndërtojmë një BE më të fortë, më konkurruese dhe të sigurt. Kjo është një çështje e madhe”, vuri në dukje ai.
Objektivi klimatik nuk është ende përfundimtar dhe do të duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian përpara se të hyjë në fuqi.