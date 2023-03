Vendi më i preferuar nga emigrantët, popullisa e Kanadasë rritet me mbi 1 milionë banorë

Popullsia e Kanadasë u rrit me mbi një milion njerëz për herë të parë vitin e kaluar, ka thënë qeveria.

Popullsia e vendit u rrit nga 38,516,138 në 39,566,248 njerëz, thanë Statistikat e Kanadasë. Kjo shënoi gjithashtu normën më të lartë vjetore të rritjes së popullsisë së Kanadasë – 2.7% – që nga viti 1957. Migrimi ndërkombëtar përbën gati 96% të rritjes së popullsisë, sipas njoftimit të lajmeve.

Rritja u nxit pjesërisht nga përpjekjet e qeverisë për të rekrutuar emigrantë në vend për të lehtësuar mungesën e fuqisë punëtore, thanë Statistikat e Kanadasë. Vendi varet gjithashtu nga migrimi për të mbështetur një popullsi të plakur.

Por Statistikat thanë gjithashtu se rritja e numrit të emigrantëve të përhershëm dhe të përkohshëm mund të “paraqesë sfida shtesë për disa rajone të vendit lidhur me strehimin, infrastrukturën dhe transportin, si dhe ofrimin e shërbimeve për popullatën”.

Kryeministri Justin Trudeau ka bërë përpjekje për të tërhequr më shumë emigrantë në vend që kur mori pushtetin në vitin 2015. Vitin e kaluar, qeveria njoftoi një plan për të mirëpritur gjysmë milioni emigrantë në vit deri në vitin 2025. Qeveria kanadeze ka pranuar gjithashtu njerëz të prekur nga konflikte si lufta në Ukrainë, kriza humanitare në Afganistan dhe tërmetet e vitit 2023 në Turqi dhe Siri.

“Kanadezët do të donin që bota të besonte se ata janë më të hapur, liberalë dhe më akomodues – por kjo është e gjitha e pakuptimtë,” komentoi Prof Hansen, një kryetar kërkimor në Kanada për migracionin global. Ai i tha BBC-së se Kanadaja e kishte formësuar “identitetin e saj kombëtar” rreth idesë së multikulturalizmit pjesërisht për të diferencuar veten nga qëndrimet në fqinjin e saj jugor, SHBA.

Rritja e popullsisë do të thotë gjithashtu se Kanadaja do të renditet e para në mesin e 38 vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim për rritjen e popullsisë në vitin 2022, ndërsa ishte gjithashtu vendi me rritjen më të shpejtë të G7, sipas Statistikave të Kanadasë.

Nëse Kanadaja do të ruante rritjen prej 2.7% çdo vit, popullsia e saj do të dyfishohej në 26 vjet, shtoi qeveria. /tch