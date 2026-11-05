Vendim mbi Vlorën: mbetet në shtëpi, por mund të ishte dhe në qeli

Një grua që mishëron më të fundit skandal në radhën e skandaleve të qeverisjes Rama, si të ishte nën mallkim
Apeli i Posaçëm i GJKKO nuk ka pranuar kërkesën e ish- drejtueses së Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni për një masë sigurie më të lehtë se arresti i shtëpisë.
Vetë Hyseni nuk është paraqitur në seancë, por është përfaqësuar nga avokati i saj, ndërsa Apeli ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e dhënë nga shkalla e parë e GJKKO-së.
Referuar komunikatës zyrtare të SPAK, për Vlora Hysenin janë caktuar masat e sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe “Pezullim i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”, si person nën hetim për veprat penale të parashikuara nga nenet 302/2 dhe 295/a/1 të Kodit Penal.
Nenet 302/2 dhe 295/a/1 të Kodit Penal bëjnë fjalë për përkrahje të autorit të krimit, në këtë rast Ergys Agasi, në mënyrë që ai t’i shpëtojë kërkimit, kapjes ose arrestimit, si dhe zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete, dhënia e informacioneve të konsideruara sekret ndaj personave të tretë, sërish në këtë rast Ergys Agasi.
Vlora Hyseni mori drejtimin e SHISH-it në prill të vitit 2023, duke u bërë gruaja që do të drejtonte institucionin përgjegjës për informacionin dhe sigurinë kombëtare të vendit. Më herët, ajo kishte ndërtuar karrierën e saj në strukturat e inteligjencës së Kosovës dhe kishte shërbyer edhe si këshilltare për sigurinë kombëtare pranë kryeministrit Edi Rama.
Ky i fundit e emëron më pas në krye të Inteligjencës shqiptare, mes shumë kontestimeve rreth figurës së saj.
Tashmë, emri i Vlora Hysenit mishëron tjetër skandal qeveritar në radhën e skandaleve qyshse Rama erdhi në pushtet, si mbante një mallkim mbi shpinë. /tesheshi