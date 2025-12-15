Vendosen lule në memorialin Bondi Beach pas të shtënave vdekjeprurëse në Sydney

Njerëzit u mblodhën sot jashtë pavijonit Bondi për të lënë lule dhe për të bërë homazhe për viktimat e të shtënave masive që vranë 15 persona në Bondi Beach në Sydney të Australisë, raporton Anadolu.
Memoriali formoi një pikë qendrore për zi ndërsa banorët dhe vizitorët nderuan ata që humbën jetën në sulmin në Uellsin e Ri Jugor. Pas të shtënave vdekjeprurëse masive në Sydney, kryeministri australian Anthony Albanese tha sot se do të diskutojë për “ligje më të ashpra mbi armët” në kabinetin kombëtar këtë pasdite.
Të paktën 16 persona u vranë, përfshirë 15 viktima dhe një nga sulmuesit ndërsa 42 të tjerë morën trajtim spitalor pas incidentit të të shtënave në Bondi Beach të dielën. Më parë, policia australiane tha se dy personat e dyshuar si të armatosur në të shtënat ishin babë e bir dhe se hetuesit nuk po kërkojnë ndonjë të dyshuar tjetër.
Babai u vra në vendngjarje ndërsa djali mbetet në gjendje kritike por të qëndrueshme në spital. Qeveria australiane “është e përgatitur të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm. Kjo përfshin nevojën për ligje më të ashpra për armët”, tha Albanese në konferencën për mediat.
Axhenda mbi ligjet më të ashpra për armët do të përfshijë kufizime në numrin e armëve që mund të përdoren ose të licencohen nga individët dhe një rishikim të licencave gjatë një periudhe kohore, tha ai. “Licencat nuk duhet të jenë të përjetshme dhe sigurisht kontrollet, duke u siguruar që këto kontrolle dhe balanca të jenë në vend”, shtoi Albanese.
Kryeministri i Uellsit të Ri Jugor, Chris Minns tha se ligjet për armët duhet të ndryshojnë për të siguruar që sulmi i së dielës të mos ndodhë përsëri.
“Kjo kërkon legjislacion. Do të thotë futja e një projektligji në Parlament, duke e bërë më të vështirë marrjen e këtyre armëve të tmerrshme që nuk kanë përdorim praktik në komunitetin tonë”, tha Minns në konferencën për mediat, sipas Korporatës Australiane të Transmetimeve.
Sulmi u dënua gjerësisht nga komuniteti ndërkombëtar.