Venezuela paralajmëron në OKB për “agresion” amerikan dhe ambicie kontinentale

Venezuela ka akuzuar Shtetet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të OKB-së se po ndjekin “ambicie kontinentale” në Amerikën Latine dhe se po zhvillojnë një luftë jozyrtare për rrëzimin e qeverisë së presidentit Nicolas Maduro.
Duke folur në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit, ambasadori i Venezuelës në OKB, Samuel Moncada, tha se Venezuela është vetëm objektivi i parë i një plani më të gjerë amerikan. Sipas tij, strategjia e sigurisë kombëtare e SHBA-së tregon qartë synimin për dominim në të gjithë kontinentin.
Moncada akuzoi Uashingtonin për sulme ajrore ndaj anijeve në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor lindor, si dhe për vendosjen e një bllokade detare ndaj tankerëve venezuelianë të naftës, duke i cilësuar këto veprime si agresion ushtarak dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ai tha se të paktën 105 persona kanë humbur jetën në këto sulme, të cilat ekspertë ligjorë dhe liderë të Amerikës Latine i kanë quajtur “vrasje jashtëgjyqësore”.
Ambasadori venezuelian akuzoi gjithashtu administratën e presidentit amerikan Donald Trump se ka vepruar pa miratimin e Kongresit amerikan, duke shkelur si ligjin ndërkombëtar ashtu edhe atë të brendshëm të SHBA-së. Sipas tij, bllokada ndaj tankerëve të naftës synon të vendosë rrethim ekonomik dhe ushtarak ndaj Venezuelës.
“Maskat kanë rënë. Nuk bëhet fjalë për drogë apo siguri, por për naftë, minerale dhe tokë,” deklaroi Moncada, duke shtuar se SHBA ka sekuestruar të paktën dy tankerë venezuelianë dhe rreth katër milionë fuçi nafte.
Nga ana tjetër, ambasadori amerikan në OKB, Mike Waltz, mbrojti veprimet e Uashingtonit, duke thënë se kartelet e drogës në Amerikën Latine përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë dhe se administrata Trump do të vazhdojë përpjekjet për t’i çrrënjosur ato. Ai pretendoi se nafta venezueliane përdoret për të financuar aktivitetet kriminale të regjimit të Maduros, të cilin e quajti “të paligjshëm”.
SHBA ka shpallur disa kartele droge, përfshirë Tren de Aragua nga Venezuela, si organizata terroriste dhe ka akuzuar drejtpërdrejt presidentin Maduro për lidhje me trafikun e drogës. Këto akuza janë mohuar nga Maduro, i cili ka deklaruar se Uashingtoni po përdor çështjen e drogës si justifikim për ndryshim regjimi në Venezuelë.
Ndërkohë, Rusia paralajmëroi se ndërhyrja amerikane në Venezuelë mund të shërbejë si model për veprime të ardhshme ushtarake kundër shteteve të tjera të Amerikës Latine, ndërsa Kina tha se veprimet e SHBA-së cenojnë rëndë sovranitetin dhe të drejtat legjitime të Venezuelës.