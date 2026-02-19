Vetëm një e treta e udhëtarëve të pritur kaluan pikën kufitare Rafah që nga rihapja

Zyra e medias e qeverisë së Gazës tha sot se vetëm 1.148 palestinezë kanë kaluar pikën kufitare Rafah me Egjiptin që nga rihapja e saj e kufizuar në fillim të këtij muaji, një shifër që thuhet se përfaqëson afërsisht një të tretën e atyre që pritet të udhëtojnë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zyra tha se 640 persona u larguan nga Gaza dhe 508 u kthyen midis 2 shkurtit dhe 18 shkurtit, ndërsa 26 të tjerë u kthyen mbrapsht gjatë përpjekjeve për t’u larguar.
Totali është shumë më i ulët se 3.400 udhëtarë që pritej të kalonin nëpër pikën kufitare gjatë asaj periudhe, duke reflektuar atë që zyra e përshkroi si rreth 33 për qind pajtueshmëri izraelite me marrëveshjet në lidhje me armëpushimin e Gazës më 10 tetor.
Deklarata nuk sqaroi se si u llogarit numri i përgjithshëm i pritur i udhëtarëve. Sipas raportimeve në mediat izraelite dhe egjiptiane, marrëveshjet kishin parashikuar kalimin ditor të 50 palestinezëve në Gaza dhe 50 pacientëve në Egjipt, secili i shoqëruar nga dy eskorta.
Izraeli rihapi anën palestineze të pikës kufitare Rafah më 2 shkurt, pasi e kishte kontrolluar atë që nga maji i vitit 2024, por nën kufizime të rrepta. Zyrtarët në Gaza thonë se rreth 22 mijë banorë të plagosur dhe me sëmundje kronike kërkojnë udhëtime jashtë vendit për trajtim, pasi sistemi shëndetësor i enklavës vazhdon të ketë vështirësi pas luftës dyvjeçare të Izraelit.
Shifrat gjysmëzyrtare të veçanta tregojnë se gati 80 mijë palestinezë janë regjistruar për t’u kthyer në Gaza.
Marrëveshja e armëpushimit e mbështetur nga SHBA-ja ka qenë në fuqi në Gaza që nga 10 tetori, duke ndaluar luftën dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Që kur marrëveshja hyri në fuqi më 10 tetor 2025, forcat izraelite kanë kryer qindra shkelje përmes granatimeve dhe të shtënave me armë zjarri, duke vrarë 611 palestinezë dhe duke plagosur 1.630 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.