Vetura ikonike e viteve të 80-ta, Renault 5 Turbo rikthehet si “bishë” elektrike në 2027

Një nga ankesat e shumta që shoferët kanë për automjetet elektrike, është se ato janë të mërzitshme dhe të gjitha paksa të njëjta.

Por askush nuk ia ka thënë Renault-it, i cili planifikon të shesë një ‘bishë’ elektrike me performancë mahnitëse ndërsa përgatit kthimin e një ikone të viteve të 80-ta.

Gjigandi francez i veturave ka konfirmuar se Renault 5 Turbo do të kthehet në vitin 2027 si ‘mini super vetura’ 5 Turbo 3E.

Secili do të jetë i ndërtuar me dorë, kryesisht me fibra karboni, jashtëzakonisht i shpejtë dhe me gjasë do të kushtojë një shumë me gjashtë shifra.

Vetëm 1,980 do të prodhohen në një ndryshim ndaj paraardhësit të tij. Dhe Renault thotë se do të jetë e ligjshme në rrugë, duke e bërë këtë një nga veturat elektrike më ekstreme që mund të blihet.

“Një bishë e një veture e ndërtuar për performancën e garave, driftit dhe pistës, e përshtatur për rrugë”, kështu e ka quajtur firma franceze.

Fabrice Cambolive, drejtor ekzekutiv i Renault, thotë se është aq ekstrem sa do të lindë një epokë e re e ‘mini-super veturave’ – një segment që pak njerëz pritet ta shohin gjatë tranzicionit drejt automjeteve elektrike gjatë dekadës së ardhshme.

“Ky model i tepruar dhe tepër i emocionuar premton performancën dhe ndjesitë më të mira në vetëm katër metra gjatësi, gjë që është e paprecedentë në treg”, tha Cambolive.

“Me këtë veturë, Renault vazhdon t’i bëjë automjetet elektrike gjithnjë e më të dëshirueshme, duke zgjeruar më tej aftësinë e saj për të ofruar zgjidhje për çdo nevojë dhe çdo dëshirë”, shtoi ai.

Ndërsa mund të duket si supermini i ri Renault 5 E-Tech prej 26 mijë eurosh, Turbo 3E nuk do të marrë hua pothuajse asnjë pjesë prej tij – dhe ka të ngjarë të kushtojë të paktën pesë herë më shumë.

Ajo ka një platformë unike që ndan shumë pak me supermini standarde elektrik.

Çdo panel i karrocerisë është i ri dhe po ashtu edhe sistemi i lëvizjes, i cili përfshin motorë elektrikë që dërgojnë fuqi pothuajse të menjëhershme në rrotat e pasme.

Për sa i përket performancës, padyshim që do të jetë vetura elektrike më e shpejtë e kësaj madhësie.

Me një fuqi të pretenduar 536 kuaj-fuqi, marka franceze llogarit se do të përshpejtojë nga zero në 100 kilometra në orë në më pak se 3.5 sekonda – 0 në 200 në nën 9 sekonda – dhe do të ketë një shpejtësi maksimale të kufizuar në mënyrë elektronike në 270 kilometra në orë që mund të zhbllokohet vetëm në pistë.

Për parakalimin, një buton në timon siguron një rritje të fuqisë.