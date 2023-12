Video tregon qindra palestinezë të ndaluar dhe të zhveshur në stadiumin e Gazës

Videoja që qarkullon në mediat sociale tregon qindra burra palestinezë në një stadium të Gazës, të zhveshur me të brendshme dhe të mbajtur rob nga ushtarët izraelitë.

Stadiumi është shndërruar në një kamp paraburgimi, me tanke izraelite që buldozojnë pjesë të tij.

Të arrestuarit shfaqen duke ecur, me duar duke mbajtur kartat e identitetit mbi kokë, të ulur në të ftohtë me duar të lidhura pas tyre, ndërsa ushtarët izraelitë patrullojnë zonën.

Pamjet, të vendosura në muzikë optimiste, thuhet se janë marrë nga një fotograf izraelit.

Organizatat e të drejtave të njeriut dhe OKB-ja kanë dokumentuar raste të forcave izraelite që kryejnë ekzekutime në grupe të palestinezëve të marrë nga strehimoret dhe kampet e zhvendosjes. /mesazhi

Video of Israeli forces invading and destroying a stadium in Gaza, turning it into a detention camp. There are reportedly hundreds of Palestinians being held under horrific conditions in this stadium alone, stripped naked and abused. This includes men, women, children and elders. pic.twitter.com/BhtCQZwP8p

— Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) December 25, 2023