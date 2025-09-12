Video tregon sulme ndaj palestinezëve pranë zonave të ndihmës

Një video që po qarkullon tregon forca izraelite që qëllojnë palestinezë pranë zonave ku shpërndahen ndihmat nga SHBA-ja dhe Izraeli. Ngjarjet duket se ndodhin në kushte ku shumë palestinezë vuajnë nga uria dhe vështirësi të mëdha humanitare.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI