Video tregon sulme ndaj palestinezëve pranë zonave të ndihmës

Një video që po qarkullon tregon forca izraelite që qëllojnë palestinezë pranë zonave ku shpërndahen ndihmat nga SHBA-ja dhe Izraeli. Ngjarjet duket se ndodhin në kushte ku shumë palestinezë vuajnë nga uria dhe vështirësi të mëdha humanitare.
