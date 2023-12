“Viza” – Realiteti i vendeve arabe

Të lavdëroj me emrin Tënd, Allah

Askënd tjetër, veç Teje se kam frikë

E di, se e kam një kader që do të më vijë, do të më vijë

Në vegjëli më kanë mësuar se arabizmi është nder im, krenaria dhe identiteti im.

Nëpër shkolla këndonim disa melodi

Mes nesh këndonim, për shembull

“Vendet arabe janë atdheu im – dhe të gjithë arabët janë vëllezërit e mi”

E vizatonim arabin shtathedhur ballëlartë

Me gjoksdalur duke pritur erën

Me rroba plot hejbe

Ishim akoma fëmijë

E ndjenjat na vlonin

Tregonim historina, të cilat na sillnin trimëritë tona

Se vendet tona shtriheshin nga njëri cep në tjetrin

Se luftërat tona kanë qenë për Xhaminë Aksa

Dhe se armiku ynë është zioni

Djall me bisht

Dhe se ushtritë e ymetit tonë

Janë si rrjedha e lumit.

Do të lundroj kur të rritem

Do të lundroj nëpër brigjet e Bahrejnit në Libi

Dhe do të sjellë fruta nga Bagdadi në Siri

Do të kaloj nga Muritania për në Sudan

Kaloj, udhëtoj,udhëtoj

Do të lundroj kur të rritem

Do të lundroj kur të rritem

Do të lundroj nëpër brigjet e Bahrejnit në Libi

Dhe do të sjellë fruta nga Bagdadi në Siri

E, eee, do të kaloj nga Muritania për në Sudan

E do të udhëtoj përmes Mogadishios në Liban

I fshihja vargjet në zemër e në shpirt

“Vendet arabe janë atdheu im – dhe të gjithë arabët janë vëllezërit e mi”

Vendet arabe janë atdheu im ……………

“Vendet arabe janë atdheu im – dhe të gjithë arabët janë vëllezërit e mi”

Dhe, kur u rrita

Dhe, kur u rrita

Nuk munda të marrë vizë për të lundruar

Nuk lundrova

Më pengoi pasaporta e pa vulosur në sportel

Nuk arrita të kaloj

Kur u rrita

Nuk munda të lundroj e as të udhëtoj

Unë u rrita

Ndërsa ai fëmija nuk u rrit

Na luftonte fëmijëria jonë

Na luftonte fëmijëria jonë

Dhe idetë që na mësonin parimet prej duarve tuaja, o udhëheqësit e ymetit tonë

Na mundonte fëmijëria jonë

Dhe idetë që na mësonin parimet prej duarve tuaja, o udhëheqësit e ymetit tonë

A nuk jeni ata që u edukuam nëpër shkollat tuaja

Mësuam programet tuaja

A nuk jeni ata që mësuam prej duarve tuaja

Se dhelpra dinake në pritë është

Për të ngrënë delen budallaqe që gjumin e ka të rëndë

A nuk jeni ata që mësuam prej duarve tuaja

Se thuprat janë të forta kur janë tubë

Dhe e dobët kur është e vetme

Përse përçarja trashamane të na sundojë

A nuk jeni ata që u edukuam nëpër shkollat tuaja

Mësuam programet tuaja

A nuk jeni ata që mësuam prej duarve tuaja

Se dhelpra dinake në pritë është

Për të ngrënë delen budallaqe që gjumin e ka të rëndë

A nuk jeni ata që mësuam prej duarve tuaja

Se thuprat janë të forta kur janë tubë

Dhe e dobët kur është e vetme

Përse përçarja trashamane të na sundojë

A nuk jeni ata që mësuam prej duarve tuaja

Të kapemi për litarin e Allahut fort

Përse na e zini diellin me flamuj

Përse na e zini diellin me flamuj

Na e ndatë arabizmin, e u bëmë në mesin tuaj si bagëtitë

Do të qëndrojë fëmijëria në gjoksin tim armik i juaj

Do të qëndrojë fëmijëria në gjoksin tim armik i juaj

U përçamë nga duart tuaj, e ju thafshin duart

Unë jam arabi, nuk kam turp

Unë jam arabi, nuk kam turp

Linda në Tunizinë e gjelbër me origjinë amane

Mosha ime më se një mijë vjet dhe nëna akoma shtatzënë

Unë jam arabi, në Bagdad kam zemrën

Dhe në Sudan arteriet

Unë jam egjiptian, muritian, xhibutian dhe amman

Unë jam arabi, në Bagdad kam zemrën

Dhe në Sudan arteriet

Unë jam egjiptian, muritian, xhibutian dhe amman

I krishterë, sunit, shiit, kurd, duruz dhe alevit

I krishterë, sunit, shiit, kurd, duruz dhe alevit

Nuk i mbaj mend emrat, ndërsa udhëheqësit largohen

U përçamë prej duarve tuaja

E të gjithë njerëzit unifikohen

U lodhëm prej përçarjes tonë e të gjithë njerëzit po bashkohen

Na i mbushtë mendjet me rrena, mashtrime e falsifikime

A të na bashkojë dora e Allahut dhe të na copëtojë dora e Fifës?

A të na bashkojë dora e Allahut dhe të na copëtojë dora e Fifës?

Braktisëm me qëllim fetën tonë

E u bëmë Euvs e Hazrexh

Ku injoranca jonë na sundon

Dhe presin rrugëdaljen e budallallëkut

O ju udhëheqësit e ymetit, do të qëndrojë fëmijëria në gjoksin tim armik i juaj

Gjykatës i juaj

E populli ynë arab do ta lajmërojë unitetin

Sudani nuk do të jetë më i copëtuar

Dhe as Golani i pushtuar

E as Libani i thyer, …

O ju udhëheqësit e ymetit, do të qëndrojë fëmijëria në gjoksin tim armik i juaj

Gjykatës i juaj

Do të qëndrojë fëmijëria në gjoksin tim armik i juaj

Gjykatës i juaj

E populli ynë arab do ta lajmërojë unitetin

Sudani nuk do të jetë më i copëtuar

Dhe as Golani i pushtuar

E as Libani i thyer, duke mjekuar plagët i vetmuar

Do të mbledhim margaritarët e halixhit arab, që Sudani i mbjellë

Fara e tij në Marokun arab, grurë do të mbijë

E njerëzit vaj do të shtrydhin në Palestinën krenare

Dhe banorët e Somalisë do të pinë përherë.

Do të dalin nga manteli juaj, do të dalin nga manteli juaj, të edukuar nga Allahu

Për masat prijës

Ata janë populli, jo ju

Ata janë udhëheqësit, jo ju

A po më dëgjojnë taborret tuaja?

A po më dëgjojnë taborret tuaja?

A po më dëgjojnë regjistrat e burgimit të qeverive tuaja?

Ata janë udhëheqësit, jo ju dhe askënd prej jush nuk e kam frikë

Ata janë udhëheqësit, jo ju dhe askënd prej jush nuk e kam frikë

Ai është Islami, jo ju, prandaj ndaleni tregtinë tuaj

Se për ndryshe tradhtarë bëheni.

Kini frikë, se ky popull është durimtarë

Dhe se kur deveja të plaket

Nuk qet as qumësht e as nuk lind

Unë do të qëndroj dhe legjitimiteti im do të qëndrojë

E pimë zullumin me enë

E pimë injorancën me lutje

U mërzitëm me pijen dhe me lutësin

Kujdesni,

Ne do të qëndrojmë, edhe përkundër sprovave tuaja

Sepse ky popull është i lidhur

E litarët tuaj nëse janë të dobët

Litari i Allahut është i përdridhur (i fortë)

Do të rritem

Do të rritem duke braktisur fëmijërinë

Shtrojat dhe ngjyrat e mia

E do të vazhdoj të vizatoj arabin

Shtatlartë e ballëlartë

Dhe zëri do këndojë melodinë

“Vendet arabe janë atdheu im – dhe të gjithë arabët janë vëllezërit e mi”

Hisham El-Xhekh

Përshtati në shqip nga arabishtja:

Lavdrim Hamja