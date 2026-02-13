Vizita e kryetares së parlamentit gjerman në Gaza shkakton kritika të ashpra

Vizita e presidentes së Bundestagut, Julia Kloeckner, në Gaza nën eskortën ushtarake izraelite ka shkaktuar kritika të ashpra nga ligjvënësit, të cilët e quajtën atë një turne të njëanshëm që përjashtonte perspektivat palestineze, transmeton Anadolu.
Politikanja konservatore udhëtoi të enjten me ushtrinë izraelite në atë që njihet si “Vija e Verdhë”, një zonë e pushtuar nga forcat izraelite për muaj të tërë, të cilën vëzhguesit ndërkombëtarë kanë frikë se mund të bëhet e përhershme.
Adis Ahmetovic, zëdhënësi i politikës së jashtme për Partinë Social Demokrate (SPD), kritikoi vizitën në një deklaratë për transmetuesin publik ARD, duke thënë se ajo dërgoi mesazhin e gabuar vetëm disa ditë pasi Izraeli njoftoi planet për aneksimin de facto të Bregut Perëndimor të pushtuar.
“Kjo nuk duhet të legjitimohet. Dhe një vizitë e tillë në Rripin e Gazës me ushtrinë izraelite nuk ndihmon në sqarimin ose kritikimin e këtyre planeve, por madje mund t’u japë atyre mbështetje të mëtejshme”.
Ahmetovic theksoi se itinerari i Kloeckner nuk përfshinte takime me përfaqësues të lartë palestinezë. “Asnjë vizitë në Bregun Perëndimor, asnjë vizitë në Kudsin Lindor dhe gjatë vizitës së saj të planifikuar në Gaza, ajo nuk dëgjoi asnjë zë të vetëm. Kjo është diçka që është e vështirë të shpjegohet”, tha ai.
Franziska Brantner, bashkëkryetare e partisë opozitare të të Gjelbërve, i bëri jehonë kritikave në një intervistë me revistën Der Spiegel.
“Është mirë që Presidentja e Bundestagut, Julia Kloeckner, dëshiron ta shohë Gazën nga afër. Por nëse e bën këtë pa e dëgjuar as palën palestineze, duhet ta pranojë kritikën se dëshiron ta perceptojë realitetin në këtë rajon vetëm nga një perspektivë”, tha Brantner.
Udhëtimi i Kloeckner në Izrael filloi të martën. Ajo vizitoi memorialin e Holokaustit në Yad Vashem të mërkurën, ndjekur nga një pritje me tapet të kuq në parlamentin izraelit (Knesset). Ajo i hodhi poshtë kritikat, duke thënë se ngriti çështjen e situatës humanitare në Gaza në takimet me zyrtarët izraelitë dhe diskutoi zhvillimet me përfaqësuesit e opozitës dhe organizatat joqeveritare.