Vizita e princit të kurorës së Arabisë Saudite në SHBA thellon partneritetin strategjik

Vizita e Princit të Kurorës Saudite Mohammed bin Salman në SHBA thelloi partneritetin historik strategjik midis Riadit dhe Washingtonit, thanë të dyja palët në një deklaratë të përbashkët të publikuar të enjten nga Agjencia Saudite e Lajmeve (SPA), transmeton Anadolu.
Princi i kurorës mbërriti në SHBA të martën për një vizitë treditore, udhëtimi i tij i parë në vend në shtatë vjet. Vizita e tij e fundit ishte në mars 2018, kur ai u takua me presidentin Donald Trump gjatë mandatit të parë të këtij të fundit.
Pas samitit saudito-amerikan në Washington, princi i kurorës dhe Trumpi “riafirmuan angazhimin e tyre të thellë ndaj lidhjeve historike të miqësisë dhe partneritetit strategjik” midis dy vendeve dhe diskutuan mënyrat për të forcuar bashkëpunimin në të gjitha fushat.
Princi Bin Salman vlerësoi “rezultatet pozitive” të vizitës së Trumpit në maj 2025 në Riad, e cila, sipas tij, i ngriti lidhjet dypalëshe “në një nivel historik të paparë”. Të dyja palët shqyrtuan zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare me interes të ndërsjellë dhe shkëmbyen pikëpamje mbi krizat e vazhdueshme dhe përpjekjet për të forcuar të gjitha aspektet e partneritetit të tyre strategjik.
Vizita përfshinte nënshkrimin e një Marrëveshjeje Strategjike të Mbrojtjes, një Partneriteti Strategjik për Inteligjencën Artificiale dhe një njoftim të përbashkët që përfundonte negociatat mbi bashkëpunimin në energjinë bërthamore civile.
Princi i kurorës dhe Trumpi morën pjesë në një forum investimesh SHBA-Arabi Saudite, gjatë të cilit të dyja palët njoftuan gati 270 miliardë dollarë në marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi. Bin Salman i dërgoi telegram falënderimi presidentit amerikan pasi u nis për në mbretëri.
Sipas SPA, princi i kurorës shprehu vlerësim për “pritjen e ngrohtë dhe mikpritjen bujare” që ai dhe delegacioni i tij shoqërues kanë marrë gjatë vizitës. Diskutimet zyrtare midis princit të kurorës saudite dhe presidentit të SHBA-së “konfirmuan forcën e qëndrueshme të marrëdhënieve historike dhe strategjike midis dy vendeve dhe përpjekjet e vazhdueshme të të dy kombeve”, theksoi ai.